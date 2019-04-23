الارشيف / أخبار مصر

وزير النقل ينهي تعاقد الشركة المسؤولة عن حمامات محطة الجيزة

0 نشر
بوابة المصري اليوم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل ينهي تعاقد الشركة المسؤولة عن حمامات محطة الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الإعلامي عمرو أديب بقرار الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنهاء التعاقد مع الشركة المسؤولة عن نظافة الحمامات في محطة قطار الجيزة.

Advertisements

وقال في برنامجه «الحكاية»، على «MBC مصر»، مساء الاثنين: «اتبسطت النهارده، الراجل مهتم وبيتكلم على نظافة الحمامات والريحة اللي طالعة منها».

تفقد «الوزير» محطة الجيزة، صباح الاثنين، ووجه بمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية في المحطة، كما وجه بتشغيل كوبري المشاة في المحطة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير النقل ينهي تعاقد الشركة المسؤولة عن حمامات محطة الجيزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا