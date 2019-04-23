شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل ينهي تعاقد الشركة المسؤولة عن حمامات محطة الجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الإعلامي عمرو أديب بقرار الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إنهاء التعاقد مع الشركة المسؤولة عن نظافة الحمامات في محطة قطار الجيزة.

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وقال في برنامجه «الحكاية»، على «MBC مصر»، مساء الاثنين: «اتبسطت النهارده، الراجل مهتم وبيتكلم على نظافة الحمامات والريحة اللي طالعة منها».

تفقد «الوزير» محطة الجيزة، صباح الاثنين، ووجه بمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية في المحطة، كما وجه بتشغيل كوبري المشاة في المحطة.