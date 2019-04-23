شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة توقف السيارات بالأماكن غير المخصصة وفقا لقانون المرور الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتضمن قانون المرور الجديد، مجموعة من المواد الرادعة تتضمن عقوبات سالبة للحريات وأخرى مالية لمخالفات تندرج تحت شرائح مختلفة نرصد منها فى السطور التالية ما يلى : -إيقاف المركبات فى المناطق السكنية فرض قانون المرور الجديد تلك المخالفة ضمن الشريحة الثالثة التى يتم من خلالها خصم 3 نقاط حال ارتكابها، والحبس مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو إحداهما Advertisements - الأطفال دون الثانية بدون كرسى تقييد خاص ومثبت بالمقعد الخلفى بالسيارة فرض القانون على سائقى المركبات حال نفاد 50 نقطة مرورية التى يتم خصمها من السائق حال ارتكاب تلك المخالفة على الطرق، وأقرت المادة 77 من القانون بخصم نقطتين حال ارتكاب مخالفة منها، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تزيد على 400 جنيه

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