أخبار مصر | حزب الحرية ينشر البيان الختامي للغرفة المركزية لمتابعة اليوم الثالث للاستفتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حزب الحرية ينشر البيان الختامي للغرفة المركزية لمتابعة اليوم الثالث للاستفتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت الغرفة المركزية لحزب الحرية المصري، بالمتابعة مع الدكتور صلاح حسب الله، رئيس الحزب، والامين العام للحزب النائب احمد مهنى، على نجاح استحقاق الاستفتاء على التعديلات الدستورية وخروجها بشكل ديمقراطى رائع يليق بمصر وشعبها منذ بداية الإقتراع وحتى نهايته خاصة مع تزايد عدد الناخبين في اليوم الثالث والاخير، لتخرج لنا صور مصرية معبرة عن الشعب المصري وعطائه ووعيه الكبير.

وتقدم الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصرى ، بخالص الشكر والتقدير للشعب المصري الواعي، ومشاركته الرائعة في هذا الاستحقاق الهام ووقوفه الداعم دائمًا خلف وطنه، متقدمًا بالشكر إلى قيادات وأعضاء الحزب في جميع المحافظات المصرية، لما قدموه من مجهودات رائعة إلى الشعب المصري العظيم، وكذلك جهود الدولة المصرية، وكافة مؤسسات الدولة وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأفادت الغرفة في البيان الصادر منذ قليل، أن الحزب يثمن المجهودات العظيمة لقوات الجيش والشرطة البواسل وما قاموا به من عملية التأمين ومساعدة الناخبين وتقديم العون لهم، مشيرًا إلى الدور الاعلامي المتميز للاعلام المصري في تغطية هذا الحدث الكبير بكل شفافية وحيادية تعبر عن مهنيته وريادته ،، كما اشادت الغرفة في بيانها بالإجراءات التي اتخذت من أجل إتاحة إمكانية ودقة التصويت للوافدين في كافة أنحاء الجمهورية وهو ما انعكس إيجابيا على كثافة التصويت، وكذلك اعداد مقرات للتصويت في أماكن العمل في المشروعات القومية الكبرى كالعاصمة الادارية الجديدة ومواقع التعدين والثروة المعدنية وغيرها من المواقع وذلك للتيسير على العاملين في هذه المواقع وعدم حرمانهم من أداء واجبهم الوطني وأيضا بدون التأثير على معدلات العمل والإنتاج في هذه المواقع، وفي الشأن ذاته كان استخدام طريقة برايل وطرق أخرى من أجل التعامل مع ذوي الهمم من ابناء الشعب المصري العظيم.

وتابعت الغرفة في بيانها، أن اعضاء الحزب قاموا بمجهودات رائعة في جميع مراحل الاستفتاء، وتقديم المساعدة والدعم للمواطنين، وكذلك طرق الأبواب وتسهيل عملية الإنتقال من وإلى اللجان، والمساهمة في تنظيم توافد المصوتين من خلال نقاط ارتكاز الحزب في محيط مراكز الإقتراع، بالإضافة لإستخدام شاشات عرض كبيرة ثابتة ومتحركة من أجل بث المعلومات والبيانات الهامة وشرح مضمون صيغة التعديل لبعض مواد الدستور.