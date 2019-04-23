أخبار مصر | ننشر تفاصيل جلسة منتدى المنظمات غير الحكومية بشرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ننشر تفاصيل جلسة منتدى المنظمات غير الحكومية بشرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصلت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، علي ٧٥ دقيقة لعقد جلسة خاصة ضمن الفعالية العامة للمنتدي بحضور كافة المشاركين وخصصت المنظمة الجلسة لقضية الحريات العامة في البلدان العربية الإفريقية.

وعرضت هايدي علي من المنظمة موجز للتقرير السنوي من ٢٠١٦ الي ٢٠١٨ تناول القيود علي الحريات في البلدان التسعة بشكل مختصر، تلاه عرض من عبد المنعم الحر أمين صندوق المنظمة ورئيس فرعها في ليبيا عن حالة الحريات في ليبيا شارحا الانقسام الوطني والنزاع المسلح وسيطرة الجماعات غير الشرعية والانعدام التام للحريات العامة واستهداف اصحاب الرأي والحقوقيين والإعلاميين، مؤكدا ان حقوق الانسان لا تزدهر في ظل الحرب واللا استقرار.

وعرض حافظ أبو سعدة لثلاث نقاط تناولت تحديات حرية العمل الأهلي وصولا الي معالجة أزمة قانون الجمعيات وقضية المنظمات الأجنبية والحوارات المجتمعية والإسهام الإيجابي للمنظمة العربية، تلاه بجهود جارية لسد الفجوات التشريعية في تجريم التعذيب، مع الإشادة بجهود ملاحقة ومحاسبة المتهمين في جرائم التعذيب خلال السنوات الأخيرة.

وأشار الي الجهود الجارية للحد من عقوبة الإعدام من خلال المشروع الذي تنفذه المنظمة العربية خلال عامين الان وتجاوب السلطات مع هذه الجهود مؤخرا.

وعرض الأستاذ عبد الإله بن عبد السلام لحالة الحريات العامة في المغرب والقيود المتزايدة خلال السنوات الأخيرة علي الإعلام والجمعيات، وتفصيلات القيود علي الجمعية المغربية لحقوق الانسان الآي يمثلها، تلاه علاء شلبي الذي اوضح مخاطر النزاعات المسلحة في ليبيا والسودان والصومال، وخطر القيود علي الحريات العامةعندما يمتزج مع تردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي والذي أدي الي ثورات شعبية وانتفاضات اصلاحية.

وقال إن الثورات حققت انفراجة في الحريات في الواقع دون تعديل التشريعات وهو ما أدي الي انتكاسات لاحقة وتراجعات.

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وأكد أن نموذج الحريات في تونس يبقي مهددا بسبب الضغوط الاقتصادية الأجنبية، منوها بأهمية دور المنظمات المدافعة ذات الخبرة بدلا من الاعتماد علي المنظمات المسيسة.

وتوجهت مداخلات المشاركين الي التساؤل عن ظروف ظروف العمل في مصر، وإمكانية الحوار مع حكومات المنطقة، وكيفية التبيك بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء، ودور المنظمات الدولية، والاتجار في الرقيق من الأفارقة في ليبيا.

وفي التعقيبات، أوضح علاء شلبي ضرورة الاستناد الي المنظمات العاملة داخل بلدانها، وعدم الاعتماد علي مصادر غير موثوقة من خارج بلدانها خاصة مع تفشي السياسة، وأوضح ان مصر خاصة اتخذت منحي مغاير خلال العام ونصف الأخير بفضل جهد الجمعيات المحلية في الضغط الناجح من اجل تعديل القانون وإغلاق ملف قضايا التمويل، وأنه يجب علي المنظمات الدولية الشراكة مع المنظمات النزيهة ذات الخبرة في الدفاع عن حقوق الانسان.

وأشار عبد المنعم الحر لإشكاليات استغلال المهاجرين في ليبيا.

وأوضح حافظ أبو سعدة أن هناك مجال جيد للتأثير في توجهات الحكومات بناء علي معلومات حقيقية، مشيرا الي الدور التاريخي المتواصل للمنظمة العربية لحقوق الانسان في لعب دور الجسر ومعالجة الأزمات مع الحكومات العربية.

وقدم عبد الإله بن عبد السلام توضيحا بأن القيود في المغرب ذات طبيعة منهجية.

وختم علاء شلبي بتوجيه الشكر للمركز الأفريقي والأمل في لعب دور مشترك بين مؤسسات المجتمع المدني في كافة مناطق القارة.