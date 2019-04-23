أخبار مصر | بدء الفرز بمدرسة صفية زغلول ببولاق الدكرور بعد انتهاء استفتاء التعديلات الدستورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدء الفرز بمدرسة صفية زغلول ببولاق الدكرور بعد انتهاء استفتاء التعديلات الدستورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ منذ قليل، فرز أصوات الناخبين بلجان مدرسة صفية زغلول بمنطقة بولاق الدكتور، وذلك بعد انتهاء مدة التصويت علي التعديلات الدستوية والتي انطلقت أول أمس السبت.

وانطلقت أول أمس السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.