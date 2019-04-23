أخبار مصر | بيان للقوات المسلحة بعد انتهاء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيان للقوات المسلحة بعد انتهاء عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت القوات المسلحة، بيانا بشأن جهودها في تأمين عملية الاستفتاء خلال الثلاثة أيام لعملية الاستفتاء.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة أن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت منذ بدء تنفيذ خطة الانتشار لتأمين عملية الإستفتاء على الدستور إعتباراً من يوم الخميس الموافق 18/4/2019 على إصدار تعليمات واضحة لقوات التأمين تتضمن التيسير على المواطنين وتهيئة المناخ الآمن لهم للتعبير عن آرائهم بكل حرية، مع مراعاة كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة، ومجابهة أى تهديدات من شأنها الإضرار بعملية الإستفتاء على الدستور، وسرعة التعامل مع أى مواقف طارئة فى محيط اللجان والمراكز بكافة محافظات الجمهورية، فضلاً عن الإستمرار فى تأمين كافة الإتجاهات الإستراتيجية للدولة والمجرى الملاحى لقناة السويس والأهداف الحيوية والمنشآت الهامة ضد أى تهديدات تضر بالأمن القومى المصرى.

وأضاف كان هناك تنسيق كامل بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية وكافة الأجهزة المعنية بالدولة بجميع محافظات الجمهورية.

وأكمل في عدة نقاط:

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- إعتباراً من الساعات الأولى لبدء عملية الإستفتاء على الدستور وحتى نهاية اليوم الثالث لم تتلقى مراكز العمليات أى بلاغات أو شكاوى من شأنها أن تعيق عملية الإستفتاء.

- قيام عناصر القوات المسلحة ووزارة الداخلية بتأمين لجان الفرز فى جميع المحافظات المصرية وتأمين نقل صناديقالإقتراع من المقار الإنتخابية إلى اللجان الفرعية والعامة ولجان المحافظات، بالإضافة إلى نقل الصناديق بالمناطق النائية والحدودية بواسطة المجهود الجوى المخصص بعد إنتهاء أعمال الفرز.

- استعداد المجهود الجوى المخصص لنقل القضاة من جميع الهيئات القضائية لصالح عودتهم من المراكز الحدودية والنائية بعد إنتهاء أعمال الفرز.

- في النهاية تتوجه القوات المسلحة بالشكر والتقدير لجميع المواطنين على المظهر المشرف والحضارى خلال أيام الإستفتاء على الدستور ودعم عناصر التأمين منالقوات المسلحة ووزارة الداخلية بما يليق بشعب مصر العظيم كما عاهدناكم دائماً ووصولاً للصورة المشرفة التى ظهرت بها عملية الإستفتاء.