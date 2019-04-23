شكرا لقرائتكم خبر عن «التراس» يستقبل وزيرة الهجرة ويبحث التعاون مع شركتين إماراتيتين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تعزيز التعاون مع الإمارات، مشيرًا إلى تطلع الهيئة للتعاون مع الخبرات العالمية فى تنفيذ المشروعات التنموية وزيادة فرص الاستثمار بمصر.

وبحث، خلال زيارة السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، ووفد شركة الإمارات للألومنيوم وشركة جوتمان الألمانية العالمية، فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للهيئة بتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا وفقًا لمواصفات الجودة العالمية- تعزيز التعاون والشراكة والاستفادة من القاعدة الصناعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع؛ لتوطين صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة وتصنيع القطاعات لتكسية وتغليف واجهات المبانى وتوفيرها للسوق المصرية والإفريقية، بالإضافة إلى التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات الفنية.

وأكد «التراس» دعم القيادة السياسية لتعميق التعاون وتبادل الخبرات مع دولة الإمارات الشقيقة، مشيدًا بدعمها لكل المشروعات التنموية غير المسبوقة التى تشهدها مصر.

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وأشار إلى الاتفاق على تشكيل لجنة فنية مشتركة لدراسة الشراكة وتوطين تكنولوجيا صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة، فضلًا عن بحث تأسيس شركة جوتمان مصر لتلبية كل احتياجات المشروعات التنموية والمدن الذكية داخل مصر والتصدير للمنطقة العربية والإفريقية.

وأوضح أن استقرار مصر بالمنطقة ورئاستها للاتحاد الإفريقى يعد حافزًا قويًا للاستثمار، مشيرا إلى أن التعاون سوف ينتج عنه منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة تستطيع النفاذ للسوق المحلية والعربية والأوروبية، بالإضافة للسوق الإفريقية والذى يُمثل 54 دولة بتعداد يبلغ 1.2 مليار نسمة، معربًا عن تقديره لمجهودات وزارة الهجرة، ودعمها لزيادة دور الخبراء المصريين بالخارج فى كل المشروعات القومية وربط المستثمرين المصريين والعرب بوطنهم الأكبر، مشيرًا إلى استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لفتح قنوات اتصال مع العلماء والخبراء للاستفادة من ثروة مصر الفكرية فى مشروعات الهيئة التنموية.

وأشادت «نبيلة مكرم» بمجهودات الهيئة لزيادة نسب التصنيع المحلى وتلبية احتياجات وزارة الهجرة، مؤكدة استعداد الوزارة لتقديم كل التسهيلات والتعاون لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع لخدمة مشروعات الوزارة.

فى السياق نفسه، أشاد مدير عام شركة الحلول الهندسية المتقدمة الإماراتية، بشار كيالى، بحجم الإنجازات والمشروعات القومية التى تشهدها مصر حاليًا، بالإضافة إلى المدن الذكية والعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن السوق المصرية كبيرة وواعدة وتشكل أهمية استراتيجية للمنطقة العربية والإفريقية، وأعرب عن التطلع للتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع كشريك استراتيجى لتأسيس صناعة أنظمة الألومنيوم الحديثة بمصر، مشيدًا بخطة الهيئة لزيادة نسب المكون المحلى بالصناعة المصرية ومُشاركتها بالعديد من المشروعات التنموية لخدمة المجتمع المصرى، بالإضافة لدول المنطقة عربيًا وإفريقيًا.