شكرا لقرائتكم خبر عن «الأحزاب»: إقبال الشعب على الاستفتاء رسالة للمتربصين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت غرف عمليات الأحزاب، أمس، إقبالا للمواطنين فى اليوم الثالث والأخير من الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ووصف بعضها مشاهد الاستفتاء بالرسالة القوية لكل خائن يريد النيل من أمن واستقرار الدولة المصرية، فيما أطلق حزب الحركة الوطنية مبادرة فى اليوم الأخير لدعوة المواطنين إلى المشاركة تحت عنوان «صوتك يفرق كتير».

وأصدر حزب مستقبل وطن بيانا حذر فيه كل من يستخدم اسم الحزب فى المواقع والصفحات الإخوانية، وصفحات التواصل الاجتماعى المختلفة، وأضاف: «يحذر الحزب من قوى الظلام وأهل الشر، ممن يحاولون استخدام اسم الحزب بشكل سلبى، وذلك للتأثير عليه بين الجماهير المصرية، وجار الملاحقة القانونية لكل من تعرض للحزب بالكذب أو الباطل قولا أو فعلا». وأصدر حزب مصر الثورة بيانا أشاد فيه بمشاركة المصريين بكثافة باليومين الأول والثانى من عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن هذا التصويت يوجه رسالة لكل خائن يريد النيل من أمن واستقرار الدولة المصرية. وأضاف البيان أن ما تم فى مصر من إنجازات جعل العالم ينظر إلى الدولة المصرية نظرة تقدير واحترام، وأن هذه المشروعات تم إنجازها بتخطيط وتنفيذ السواعد المصرية وبأموال المصريين، وشدد على أن الذى تضطلع به الهيئة الوطنية للانتخابات فى الإشراف على عملية الاستفتاء فى غاية الأهمية، وأن حرص المصريين على المشاركة فى الاستفتاء على تعديل الدستور، وتكدسهم أمام لجان الاقتراع، أمر يؤكد وعيهم بأهمية هذه التعديلات لاستقرار الوطن.

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وأشار إلى أن الدستور المصرى شهد العديد من التعديلات فى المراحل الزمنية المختلفة من عمر الدولة المصرية، وفقا لما تتطلبه الظروف التى تمر بها الدولة لتحقيق مصالحها العليا، كما أن 90% من دول العالم شهدت تغييرا لمعظم الدساتير عدة مرات مثل الدستور الأمريكى والفرنسى والألمانى والصينى وغيرها من الدول.

وأكدت غرفة العمليات بحزب المصريين الأحرار أن لجان الاقتراع شهدت تزايدا فى توافد المواطنين بغالبية المحافظات وتصدرت نسب المشاركة الشباب والفتيات والمسنين.

ووزع الحزب بالمحافظات الأعلام وفلايرز «وعيك يحميها» لشرح مواد الدستور وأهمية المشاركة الإيجابية.