شكرا لقرائتكم خبر عن شركات السياحة تستعد لـ«عمرة رمضان».. و327 ألف مصري أدوا المناسك هذا العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كثفت شركات السياحة العاملة فى تنظيم رحلات العمرة استعداداتها لبدء موسم عمرة شهر رمضان، المتوقع أن يشهد ارتفاعًا فى طلب الحصول على تأشيرات بالحصة البالغ عددها 150 ألف تأشيرة. وقالت اللجنة العليا للحج والعمرة، فى بيان أمس، إن قطاع الرقابة على الشركات السياحية سيراجع تنفيذ ما حصلت عليه الشركات من تأشيرات عمرة خلال الفترة الماضية وحتى نهاية شهر رجب، ودراسة معدل تنفيذ كل شركة خلال هذه الفترة، فضلًا عن مراجعة الشركات التى نفذت أعدادًا ضئيلة من حصة التأشيرات المخصصة لها، للوقوف على أسباب انخفاض التنفيذ، ولفتت إلى أن هذه الإجراءات تأتى فى سياق التأكد من عدم ترحيل تأشيرات موسم رجب وشعبان إلى موسم الذروة.

وكشف مؤشر العمرة الأسبوعى الصادر عن وزارة الحج السعودية، أداء 327 ألفًا و434 معتمرًا مصريًا مناسك العمرة، فيما سجلت الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعى إصدار 5 ملايين و985 ألفًا و709 تأشيرات حتى 13 شعبان الجارى، وجاء مجموع القادمين إلى المملكة 5 ملايين و488 ألفًا و702 معتمر، فى حين بلغ عدد المعتمرين المتواجدين داخل المملكة 456 ألفًا و903 معتمرين، منهم 314 ألفًا و305 فى مكة المكرمة، بينما يتواجد 142 ألفًا و598 فى المدينة المنورة، فيما سجلت مغادرة 5 ملايين و31 ألفًا و799 معتمرًا، بعد أدائهم العمرة والزيارة.

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ويقيس المؤشر، الذى أطلقته الوزارة مطلع العام الهجرى الجارى، 5 جوانب رئيسة تتمثل فى عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالى أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، وأعدادهم فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين، وأعداد الموظفين السعوديين فى شركات ومؤسسات العمرة، وسجلت باكستان المركز الأول من حيث أعداد القادمين، تليها إندونيسيا ثم الهند ومصر وتركيا، واليمن وماليزيا والجزائر والعراق والأردن، ويهدف المؤشر لتتبع حركة التأشيرات والقدوم والمغادرة، بما يسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات.

فى شأن آخر، يبدأ المواطنون الذين تقدموا لقرعة الحج السياحى لموسم 1440 هجرية، ولم يحالفهم الحظ، صرف مبلغ جدية الحجز ابتداءً من الأسبوع المقبل، وأوضحت غرفة شركات السياحة أن قرار رد المبلغ فى جميع شركات التضامن، سيتم صرفها لأصحابها من البنك مباشرة، على أن تتعهد الشركات بإخطار كل شخص تقدم ولم يحالفه الحظ فور صدور الكتاب الدورى من الغرفة المتضمن بدء صرف تلك المبالغ، بالتوجه لفروع «بنك مصر» لتسلم المبلغ.

وبحسب غرفة شركات السياحة، فإن الشركات رئيسة التضامن- والتى تقوم بتنفيذ الإجراءات الخاصة بالشركات المتحالف معها فى تنفيذ برنامج الحج- مفوضة لإنهاء جميع الإجراءات الخاصة بالحج هذا العام، سواء فى مصر أو فى السعودية، وتوقع على الإقرار بتسلمها مقدمات جدية الحجز لموسم الحج من غرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة، لجميع الأفراد الذين تقدموا للقرعة وحالفهم الحظ.