شكرا لقرائتكم خبر عن «العناني»: 250 بعثة أثرية أجنبية في مصر بعد عودة الأمان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن الدكتور خالد العنانى، وزير الآثار، أن أعداد البعثات الأثرية العاملة بمصر فى تزايد مستمر لدرجة غير مسبوقة؛ نتيجة عودة الأمان فى كل ربوع مصر؛ حيث بلغ عددها 250 بعثة أثرية، من 25 دولة بجميع أنحاء العالم، و80 بعثة مصرية، 40 منها تابعة للجامعات المختلفة، ونحو 40 أخرى تابعة للمجلس الأعلى للآثار.
وقال العنانى، خلال افتتاح الملتقى السنوى الرابع للبعثات الأثرية العاملة فى مصر، أمس، والذى تنظمه وزارة الآثار سنويًا منذ عام 2016، لعرض نتائج أعمال مختلف البعثات- إن الملتقى يتيح الفرصة لالتقاء البعثات لتبادل الخبرات فى مجال العمل الأثرى، ونتائج أعمالها فى مختلف أنحاء البلاد، حيث تضمن الملتقى، أمس، 23 ورقة، وقال الدكتور هشام الليثى، مدير عام مركز تسجيل الآثار، إن جميع البعثات المشاركة فى الملتقى عرضت لوحات «بوسترات» عن نتائج أعمالها ووقامت بتقديم عرض بحثى، وهو خير دليل على التعاون الوثيق بين الوزارة والبعثات والمعاهد الأجنبية.
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