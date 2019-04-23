شكرا لقرائتكم خبر عن «الضرائب»: مد العمل لتسلم إقرارات الشركات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت مصلحة الضرائب، أمس، حالة الطوارئ في المأموريات والمناطق الضريبية التابعة لها في القاهرة والمحافظات، تزامنًا مع اقتراب انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية عن

العام الماضى، للأشخاص الاعتبارية (الشركات) والمقرر نهاية الشهر الجارى.

وقال عبدالعظيم حسين، رئيس المصلحة، في بيان، إنه تم إصدار تعليمات بشأن استمرار العمل بالمناطق والمأموريات حتى السادسة مساءً، بداية من الأسبوع المقبل، مضيفًا: «نظرًا لكثرة العطلات والأعياد والإجازات الرسمية خلال الفترة المقبلة، تقرر استمرار العمل بجميع المناطق والمأموريات الضريبية التابعة لها إلى السادسة من مساء أمس وحتى غدٍ».

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وأوضح أنه سيستمر العمل في المناطق والمأموريات التابعه لها حتى الثامنة مساءً، اعتبارًا من الجمعة المقبل إلى الثلاثاء، مع اعتبار العطلات الرسمية أيام الجمعة والسبت والاثنين أيام عمل، تيسيرًا على الممولين في تقديم الإقرارات الضريبية في الموعد القانونى.

على صعيد متصل، ذكرت وكالة «رويترز» للأنباء بأنها حصلت على وثيقة تفيد بأن الحكومة تستهدف في مشروع الموازنة المالية للعام المقبل مراجعة السعر العام لضريبة القيمة المضافة.

وجاء في البيان المالى لمشروع الموازنة، الذي تم توزيعه على أعضاء مجلس النواب أن المراجعة ستشمل أيضا قائمة الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة «بما لا يمس محدودى الدخل».

في المقابل، أعلنت وزارة المالية أنها لا تستهدف تعديل أسعار الضرائب أو زيادتها بشكل عام؛ حيث تعمل الوزارة والحكومة على ضمان استمرار استقرار المنظومة الضريبية، بما فيها السعر العام لضريبة القيمة المضافة والذى يبلغ ١٤٪، مشيرة، في بيانٍ أمس، إلى أنها لا تعتزم خلال الفترة المقبلة التقليص أو الحد من قائمة الإعفاءات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، لكنها قد تراجع بعض المشكلات التي ظهرت مع التطبيق الفعلى للقانون للتعامل وإنهاء أي تشوهات قائمة أو مشكلات أظهرها التطبيق العملى، خلال السنوات التالية لتطبيق القانون.