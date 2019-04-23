شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار أعمال الفرز في 546 لجنة عامة بالقليوبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أغلقت جميع لجان الاستفتاء على تعديلات الدستور بمحافظة القليوبية، والبالغ عددها 546 لجنة عامة و664 لجنة فرعية بجميع مدن وقرى المحافظة. وحرص القضاة على إنهاء إجراء المواطنين للتصويت على الاستفتاء لآخر مواطن حتى أغلقت جميع اللجان في الموعد المحدد لها. وأعلن مركز العمليات بالقليوبية، أنه لم يتلق أية شكاوي على مدار اليوم وبدأت عملية الفرز.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استمرار أعمال الفرز في 546 لجنة عامة بالقليوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.