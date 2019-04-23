شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام بحيري: السيسي الضامن لاستمرار تيار إصلاح التراث الديني ومدنية الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الباحث إسلام بحيري إن الرئيس عبدالفتاح السيسي الضامن لاستمرار تيار إصلاح التراث الديني، إضافة لمدنية الدولة.

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وأضاف «بحيري» خلال حوار لبرنامج «المشهد» مع الإعلاميين عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي، على فضائية «TeN»، أن «عصر النهضة الأوروبية جاء بالفرض، سواء اقتنع المواطن من عدمه، ويكفي كوتة المرأة التي ستجعل انتخابها في مجلس النواب فرضا على المواطن حتى يشعر بأهميتها».

وتابع قائلا إن «المعترضين على التعديلات الدستورية يمارسون إرهابًا فكريًا وبلطجة على المقتنعين بالتعديلات، خاصة أنها جاءت في وقت تمارس ضد مصر كل أنواع الحروب».

وذكر أن «الأزهر يتمسك بمعتقدات تراثية لا علاقة لها بالدين ويهاجمون التيار الإصلاحي فقط، وهناك معوقات لتجديد الخطاب الديني».