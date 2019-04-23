شكرا لقرائتكم خبر عن برلماني: مصر حائط الصد للإرهاب في المنطقة ومنعته من غزو أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن «مصر حائط الصد للإرهاب في المنطقة ومنعته من غزو أوروبا».

وأضاف «عابد» خلال حوار لبرنامج «المشهد» مع الإعلاميين عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي، على فضائية «TeN»، أن «مصر ليست سويسرا أو ألمانيا أو أمريكا، لكننا دولة يوجد في منطقتنا أحداث مشتعلة ولنا ظروف مختلفة، فيحيطنا السودان وليبيا وغزة».

وتابع أن «القوات المسلحة أهم مؤسسة ساهمت في استقرار مصر، والمصريون نادوا الجيش لحماية الشعب في ثورة 30 يونيو»، موضحًا أن «المواطن المصري بحسب الرئيس السيسي يحتاج للأمن والأمان والصحة والتعليم».