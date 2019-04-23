شكرا لقرائتكم خبر عن «غرفة السياحة» تناقش مستجدات النظام الإلكتروني الجديد للعمرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت غرفة السياحة، الاثنين، اجتماعًا مع وزارة السياحة لمناقشة المستجدات التي طرأت على النظام الإلكتروني السعودي لإصدار تأشيرات العمرة إلكترونياً من مكاتب شركات السياحة مباشرةً دون الحاجة إلى التقدم بجوازات سفر المعتمرين إلى القنصليات السعودية، والتي قد يترتب عليها بعض التداعيات التي لا تتناسب مع سوق العمرة المصري حالياً.

وأكد بيان للغرفة أنه في إطار التواصل بين الوزارة والغرفة والجهات المعنية بالدولة للتأكد من تطبيق القواعد المعمول بها منذ بدء الموسم في تنظيم رحلات العمرة والتي تتضمن تحديد حد أقصى لأعداد المعتمرين المنفذين من قبل الشركات السياحية.

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وأشار البيان إلى أن أي تأشيرات سوف تصدر خارج المنظومة المقررة من قبل وزارة السياحة فإنها تعد مخالفة توجب تطبيق الجزاء طبقاً للقانون، فسوف تقوم الوزارة والغرفة بمجموعة من الإجراءات الرقابية التي تحمي المعتمرين والشركات الجادة والتي تتضمن الآتي:

إيفاد لجان لمنافذ الخروج البرية والبحرية والجوية لمراقبة سفر المعتمرين وإلزام الشركات بإتباع الإجراءات المقررة في ضوابط وزارة السياحة الموضوعة هذا العام لتنظيم رحلات العمرة (مراجعة برامج العمرة على موقع خدمات الحج والعمرة).

الإطلاع على الموقع الإلكتروني السعودي لإصدار التأشيرات لكل شركة (المخاع) والحصول على بيانات المعتمرين وأعدادهم وفحصها بما يحقق التزام الشركة بالضوابط من عدمه وإخضاع الشركة للتحقيق ومجازاتها قي حال ثبوت مخالفتها، فيما يجري التواصل مع الجهات المعنية بالسعودية للتنسيق معها بما يضمن تطبيق الضوابط المصرية الخاصة بالعمرة، علمًا أن الغرفة في حالة تواصل مستمر مع وزارة السياحة والجهات المعنية بهذا الشأن لحماية زوار بيت الله الحرام ومصالح الشركات السياحية على حدٍ سواء، وسوف تقوم الغرفة بإفادة الشركات السياحية بكافة المستجدات أولاً بأول.

وأكدت الغرفة على الشركات السياحية المنفذة للعمرة الالتزام التام بالضوابط والقواعد المنظمة لرحلات العمرة في مصر، وذلك حفاظاً على القطاع السياحي، وحرصًا على عدم تعرض الشركات السياحية للعقوبات المقررة قانوناً في هذا الشأن وهي إلغاء ترخيص الشركة المخالفة.