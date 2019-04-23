شكرا لقرائتكم خبر عن 4 مايو.. الاختبار التحريرى لمسابقة خطباء المكافأة بالأوقاف بمسجد النور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، عن تحديد موعد الاختبار التحريرى للمتقدمين للحصول على تصريح خطابة بنظام المكافأة بوزارة الأوقاف، يوم السبت 4 مايو المقبل، وذلك بقاعة الامتحانات بمسجد النور بالعباسية بالقاهرة فى تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

وأضافت الوزارة أن المرحلة الأولى تضم محافظات "المنيا- الفيوم- الإسكندرية- دمياط- الإسماعيلية – مرسى مطروح – الوادى الجديد- بور سعيد – شمال سيناء- جنوب سيناء- البحر الأحمر- السويس".

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وأكدت وزارة الأوقاف، ضرورة حضور المتقدمين قبل الموعد بنصف ساعة، كما أنه لن يسمح للممتحن بدخول لجان الاختبار إلا ببطاقة الرقم القومى وصورة من شهادة المؤهل الدراسى والأصل منه للإطلاع عليه.