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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الاثنين، منها تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات عدم تمديد التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ليوم رابع، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى، وضبط إخوانى أثناء محاولته وضع ورقة لإبطال صندوق استفتاء.

 

 

 

الوطنية للانتخابات: انتهاء التصويت على الاستفتاء التاسعة مساء اليوم ولا تمديد ليوم رابع.. وتسلمنا نتائج تصويت الخارج.. ولن نطبق غرامة على غير المشاركين وليس من حق أحد إعلان الأرقام.. والهيئة سنعلن النتائج مجمعة

 

 

السيسى يلتقى رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى.. ويتسلم رسالة من رئيس المجلس العسكرى الانتقالى بشأن تطورات الأوضاع.. و

 

 

صور.. إقبال كبير على لجان استفتاء الدستور بمختلف محافظات الجمهورية

 

 

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القبض على إخوانى أثناء محاولته وضع ورقة لإبطال صندوق استفتاء بلجنة فى النزهة

 

 

المالية: نستهدف استقرار المنظومة الضريبية ولا تعديل فى الضرائب

 

 

القابضة للكهرباء تقرر إلغاء غرامة تأخير المديونيات لصغار المشتركين لتخفيف الأعباء

 

 

القوى العاملة: الخميس إجازة بأجر للقطاع الخاص بمناسبة عيد تحرير سيناء

 

 

انتفاضة عمالية فى قطر بسبب الرواتب.. ومغردون: بتصرف فلوسها على الإرهابيين

 

 

 

 

رسميا.. حجازى والمحمدى يشاركان فى دورة التأهل للدورى الإنجليزي الممتاز
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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