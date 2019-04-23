اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الاثنين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الخليج 365 لقرائه خدمة اعرف كل حاجة، والتى تضم أهم الأخبار على مدار اليوم الاثنين، منها تأكيد الهيئة الوطنية للانتخابات عدم تمديد التصويت فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية ليوم رابع، ولقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطنى السودانى، وضبط إخوانى أثناء محاولته وضع ورقة لإبطال صندوق استفتاء. Advertisements

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