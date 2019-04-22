انت الان تتابع «الوطنية للانتخابات» توضح حقيقة تغريم مقاطعي الاستفتاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

قال المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن ورقة تطبيق غرامة على من لم يشاركوا فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية غير صحيح. وأضاف الشريف، فى مؤتمر صحفي، مساء اليوم الإثنين، أن غرفة عمليات الهيئة تتلقى اتصالات كثيرة تتعلق بالاستفسارات من المواطنين ، وعن الشكاوى قال ، أنه تم إحالة شكوى للنيابة العامة عن واقعة الشخص الذى تم ضبطه بمدرسة بالنزهة وهو يحاول سرقة بطاقة الاقتراع.

وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الهيئة تلقت ما يفيد بانتظام سير العمل داخل كافة لجان الاقتراع في الاستفتاء على تعديل الدستور للمصريين، في ثالث أيام التصويت للمصريين بالمحافظات. وأضاف أن عمل اللجان انتظم اعتبارا من التاسعة صباح اليوم، وأن الهيئة

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