«الوطنية للانتخابات» توضح حقيقة تغريم مقاطعي الاستفتاء

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قال المستشار محمود حلمي الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن ورقة تطبيق غرامة على من لم يشاركوا فى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية غير صحيح. وأضاف الشريف، فى مؤتمر صحفي، مساء اليوم الإثنين، أن غرفة عمليات الهيئة تتلقى اتصالات كثيرة تتعلق بالاستفسارات من المواطنين ، وعن الشكاوى قال ، أنه تم إحالة شكوى للنيابة العامة عن واقعة الشخص الذى تم ضبطه بمدرسة بالنزهة وهو يحاول سرقة بطاقة الاقتراع.
وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الهيئة تلقت ما يفيد بانتظام سير العمل داخل كافة لجان الاقتراع في الاستفتاء على تعديل الدستور للمصريين، في ثالث أيام التصويت للمصريين بالمحافظات. وأضاف أن عمل اللجان انتظم اعتبارا من التاسعة صباح اليوم، وأن الهيئة
وقال المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الهيئة تلقت ما يفيد بانتظام سير العمل داخل كافة لجان الاقتراع في الاستفتاء على تعديل الدستور للمصريين، في ثالث أيام التصويت للمصريين بالمحافظات.
وأضاف أن عمل اللجان انتظم اعتبارا من التاسعة صباح اليوم، وأن الهيئة لم تتلق أية شكاوى تتعلق بسير عملية الاستفتاء، وأنها تسير بشكل جيد على قدم وساق وبانتظام تام، وأن المواطنين اصطفوا أمام اللجان قبل بدء عملية التصويت.
يذكر أن تصويت الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، تجرى تحت إشراف قضائي كامل، وتستمر على مدى 3 أيام متتالية، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية، ويحق للتصويت في الاستفتاء لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وهو إجمالي المواطنين البالغين 18 عاما.
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