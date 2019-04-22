البابا فرنسيس يطالب بمد يد العون لشعب سريلانكا

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وجه، اليوم الإثنين، بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، رسالة تضامن إلى شعب سريلانكا، بعد صباح دام شهدته كولومبو عاصمة سريلانكا أمس الأحد، خلال احتفال المسيحيين هناك بعيد القيامة وفقا للتقويم الغربي الذي تتبعه الكنيسة الكاثوليكية في روما جراء 8 انفجارات خلفت أكثر من 207 قتلى وأكثر من 450 مصابا في عدة كنائس وفنادق، في ذات التوقيت، وهو الحدث الذي هز العالم فور وقوعه، حيث تعتبر واحدة من أكثر الحوادث التي حصد فيها الإرهاب أرواح أبرياء في توقيت واحد، في دولة ليست بؤرة ملتهبة مثل دول أخرى في الشرق الأوسط تمزقها الحروب والهجمات الإرهابية.
وقالت الكنيسة الكاثوليكية، في مصر إن «البابا فرنسيس يعبّر عن قربه من الكاردينال رانجيت وكنيسة كولومبو الأبرشية في ختام كلمته قبل تلاوة صلاة إفرحي يا ملكة السماء». ووجه البابا فرنسيس نداء، وقال: «أرغب في التعبير مجددا عن قربي الروحي والأبوي من شعب سريلانكا. أنا قريب جدا من أخي العزيز
وقالت الكنيسة الكاثوليكية، في مصر إن «البابا فرنسيس يعبّر عن قربه من الكاردينال رانجيت وكنيسة كولومبو الأبرشية في ختام كلمته قبل تلاوة صلاة إفرحي يا ملكة السماء».
ووجه البابا فرنسيس نداء، وقال: «أرغب في التعبير مجددا عن قربي الروحي والأبوي من شعب سريلانكا. أنا قريب جدا من أخي العزيز الكاردينال مالكوم رانجيت باتابنديغيه دون، وكنيسة كولومبو الأبرشية».
وأضاف: «أصلّي من أجل الضحايا والجرحى العديدين وأطلب من الجميع ألا يترددوا في تقديم المساعدة الضرورية لهذه الأمة العزيزة. أتمنى أيضًا أن يدين الجميع هذه الأعمال الإرهابية والوحشية وغير المبررة». (اقرأ أيضا: رئيس سريلانكا يطلب مساعدة المجتمع الدولي)
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