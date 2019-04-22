انت الان تتابع البابا فرنسيس يطالب بمد يد العون لشعب سريلانكا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

وجه، اليوم الإثنين، بابا الفاتيكان فرنسيس الأول، رسالة تضامن إلى شعب سريلانكا، بعد صباح دام شهدته كولومبو عاصمة سريلانكا أمس الأحد، خلال احتفال المسيحيين هناك بعيد القيامة وفقا للتقويم الغربي الذي تتبعه الكنيسة الكاثوليكية في روما جراء 8 انفجارات خلفت أكثر من 207 قتلى وأكثر من 450 مصابا في عدة كنائس وفنادق، في ذات التوقيت، وهو الحدث الذي هز العالم فور وقوعه، حيث تعتبر واحدة من أكثر الحوادث التي حصد فيها الإرهاب أرواح أبرياء في توقيت واحد، في دولة ليست بؤرة ملتهبة مثل دول أخرى في الشرق الأوسط تمزقها الحروب والهجمات الإرهابية.

وقالت الكنيسة الكاثوليكية، في مصر إن «البابا فرنسيس يعبّر عن قربه من الكاردينال رانجيت وكنيسة كولومبو الأبرشية في ختام كلمته قبل تلاوة صلاة إفرحي يا ملكة السماء». ووجه البابا فرنسيس نداء، وقال: «أرغب في التعبير مجددا عن قربي الروحي والأبوي من شعب سريلانكا. أنا قريب جدا من أخي العزيز

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