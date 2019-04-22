شكرا لقرائتكم خبر عن «أبو عقيل»: التعديلات الدستورية مناسبة للظرف الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال عبدالحميد أبوعقيل، كبير عائلة العقيلات بمركز جهينة في سوهاج، إن التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها مناسبة في الظرف الراهن لأن الدولة في حاجة لها، خاصة أن كل تعديل له أسبابه الوجيهة وظروفه الخاصة، كما أنه شمل العديد من فئات واحتياجات المجتمع.

وأكد «أبوعقيل» أن قطاعًا كبيرًا من الشعب متصالح مع نفسه ومتفهم لظروف إجراء هذه التعديلات اللازمة، مشيرًا إلى أن نسب المشاركة جيدة ومبشرة، وأن هذا الأمر الإيجابي سينعكس على النتائج النهائية للاستفتاء.

وذكر أنه شارك في الاستفتاء وأدلى بصوته ومر على عدد من اللجان للتأكد من سير عملية التصويت، كما وجه رسالة إلى أقاربه وأبناء عمومته بضرورة المشاركة بإيجابية لأن الدولة حاليًا ومستقبلا تحتاج لمزيد من التفاعل والإيجابية مع القيادة السياسية.