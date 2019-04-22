شكرا لقرائتكم خبر عن «القومي لحقوق الإنسان»: القوات المسلحة الضامن لمدنية الدولة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال صلاح سلام، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القوات المسلحة الضامن لمدنية الدولة المصرية.

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وأضاف خلال حوار لبرنامج «المشهد» مع الإعلاميين عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي، على فضائية «TeN»، أن ما حدث في الاستفتاء على التعديلات الدستورية تصويت كرنفالي، والشعب المصري خلق لنفسه نوعا جديدا من التصويت أبهر العالم.

وتابع أن مدنية الدولة ليست معناها فصلها عن القوات المسلحة، والجيش جزء من الدولة، في 2013 كانت هناك طريقة للاقتتال الأهلي ولذلك كان وجوبًا أن تكون القوات المسلحة ضامنا لمدنية الدولة.

وأكد أن هناك تجارب ناجحة في حقوق الإنسان مثل روسيا والصين وأوروبا، وأهم الحقوق في مصر هي الحق في الصحة والتعليم.