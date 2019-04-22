شكرا لقرائتكم خبر عن بكري عن المشاركة في الاستفتاء: الشعب أخذ بالثأر لكل الشهداء وللقيادة السياسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري إن الشعب المصري أخذ بالثأر لكل الشهداء وللقيادة السياسية بخروجه إلى صناديق الاستفتاء دفاعًا عن الدولة الوطنية. وأضاف «بكري» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن»، على قناة «الحدث اليوم»، أن خروج المواطن المصري للاستفتاء كان أبلغ رد على سموم وأكاذيب وشائعات حملات التكذيب بالخارج.

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