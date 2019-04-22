سكينة فؤاد: مشاركة المرأة المصرية بكثافة في التعديلات الدستورية تعكس وعيها الكبير

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجهت الكاتبة سكينة فؤاد، التحية للشعب المصري، لمشاركته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، التي تعكس وعيه الكبير بالتحديات التي تواجه الدولة.
وتابعت «فؤاد»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «المحور»، مساء الإثنين، أن مشاركة المرأة المصرية بكثافة في التعديلات الدستورية تعكس وعيها الكبير بضرورة هذا الاستفتاء، رغم أنها لم تحصل على ما تستحق من التعليم.
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