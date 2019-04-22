شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «حقوق إنسان النواب»: لا توجد دولة استمرت بدستورها دون تعديل إلا وقعت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مجلس الشيوخ مهم في التعديلات الدستورية من أجل الديمقراطية.

Advertisements

وأضاف «عابد» خلال حوار لبرنامج «المشهد» مع الإعلاميين عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي، على فضائية «TeN»، أن «الدستور ليس قرآنا والأصل فيه التعديل ولا يوجد دولة استمرت بدستورها إلا وقعت».

وتابع أنه «لا يوجد تمييز إيجابي للمرأة في التعديلات الدستورية، ولكنه حق للمرأة، ونحن ندرب الناخب على انتخاب السيدة في المجالس النيابية».

وأوضح أن «النائبات في البرلمان لهن دور قوي، ولدينا النائبة داليا يوسف التي لها صولات وجولات في الداخل والخارج، وحدثني عنها أعضاء بمجلس العموم البريطاني».