شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات «قومي حقوق الإنسان» تختتم متابعة أعمال التصويت على الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتم المجلس القومى لحقوق الإنسان، (غرفة العمليات المركزية وفروعها بالمحافظات) مع نهاية عملية التصويت الناخبين المصريين في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والتى استمرت على مدار ثلاثة أيام.

وأكد المجلس في بيان، الاثنين، جاءت أبرز الملاحظات والمخالفات من الشكاوى الواردة والمتابعات الميدانية التي قام بها المجلس في عدد 14 محافظة، إضافة إلى التواصل مع غرف عمليات منظمات المجتمع المدنى التي تتابع عملية الاستفتاء، وتمثلت في قصور إدارى متعلق «صعوبة الوصول لبعض اللجان المختلفة، تكدس أمام بعض اللجان، خاصة بالمحافظات البعيدة عن العاصمة، تأخر فتح اللجان، خاصة في اليوم الأول من عملية الاستفتاء».

وتضمنت الملاحظات التأثير على إرادة الناخبين من خلال: (توزيع مواد غذائية على الناخبين في محيط عدد من اللجان، تقديم بعض الخدمات الطبية المجانية للمشاركين في عملية الاستفتاء من الناخبين عبر أحد الأحزاب الداعمة للتعديلات الدستورية، استخدام عدد من السيارات التي تحمل شارات لبعض الأحزاب السياسية والشركات تحمل عبارات من شأنها توجيه إرادة الناخبين، وتوفير نقل جماعي للناخبين من العمالة الوافدة إلى مقار اللجان)، وانتشار اللافتات والمواد الدعائية قبل عملية الاستفتاء وأثناء عملية التصويت وقد ظهر ذلك من خلال قيام بعض الأشخاص الذين يحملون شارات وعلامات خاصة ببعض الأحزاب السياسية الداعمة للتعديلات الدستورية إضافة إلى مواد إعلامية مدفوعة الأجر بعدد من القنوات الخاصة لدعم التعديلات الدستورية، إلى جانب تلقى شكوى متعلقة بأحد المصريين بمدينة ميلانو بإيطاليا.

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وأكد المجلس على أن عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية شهدت جوانب إيجابية عديدة عززت من دور الهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعاونة لها في فهم الإجراءات والضوابط التي تضمن لعملية الاستفتاء معايير النزاهة والحيدة والتى تمثلت في ازدياد معدلات المشاركة للناخبين في عملية الاستفتاء بسبب تسهيل إجراءات عملية التصويت للناخبين، خاصة لجان الوافدين، والدور الذي تقوم به قوات التأمين في حماية المقار الانتخابية.

كما شملت التيسير على الأشخاص ذوى الإعاقة وكبار السن بتوفير وسائل إتاحة لتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم في عدد كبير من المحافظات، والتنسيق والتعاون الجيد بين الهيئة وغرف عملياتها والمجلس القومى لحقوق الإنسان والمنظمات المتابعة لعملية الاستفتاء من خلال مسؤولى التواصل الخاص بكل جهة من قبل الهيئة، مما يسهم في سرعة التدخل لحل الإشكاليات التي تواجه عملية الاستفتاء.

وطالب المجلس القومى لحقوق الإنسان الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة بحث استخدام آلية التصويت الإلكترونى للمصريين بالخارج كمرحلة أولى في الاستحقاقات القادمة مع توفير كافة وسائل الأمان لإتاحة حق المشاركة لهم في إدارة الشؤون العامة والحياة السياسية، خاصة بالدول التي يبعد مقار البعثات الدبلوماسية بها عن أماكن إقامة المصريين، وبحث آليات تمكين الأشخاص ذوى الإعاقة من الإدلاء بأصواتهم في أي من اللجان الانتخابية أسوة بالإجراءات المتخذة بشأن الوافدين في الاستحقاقات القادمة، ودعماً لممارستهم وتمتعهم بحقهم في المشاركة.

ودعا المجلس باضطلاع الهيئة الوطنية للانتخابات بدورها في إتاحة مدة أطول في التثقيف ورفع الوعى لكافة أطراف العملية الانتخابية، تلافياً لعدم تكرار منع بعض المتابعين من حاملى تصاريح المتابعة من قبل قوات التأمين للمقار الانتخابية، والتأكيد على قيام الهيئة الوطنية للانتخابات بتفعيل نصوص القانون وقراراتها تجاه الالتزام بالصمت الدعائى ومنع استخدام المواد الدعائية خلال فترات التصويت والتى من شأنها التأثير على إرادة الناخبين.

وطالب بالنظر في ضبط قاعدة بيانات الناخبين وتنقيتها من قبل الهيئة الوطنية للانتخاب تسهيلاً للناخبين الإدلاء بأصواتهم وتفاديا للأخطاء التي تشكل تحديا لوصول الناخبين إلى المقار الانتخابية.