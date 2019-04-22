شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: استمرار التصويت في أكثر من 9 محافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار يتابع اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، من غرفة عمليات الوزارة عملية انتهاء أعمال الاستفتاء على التعديلات الدستورية وإدلاء المواطنين المتواجدين في اللجان بالمحافظات بأصواتهم. وأجري «شعراوي» مجموعة من الاتصالات مع عدد من المحافظين للاطمئنان على إغلاق اللجان وسير عمليات الفرز، ورصدت غرفة العمليات استمرار أعمال التصويت على التعديلات الدستورية في أكثر من ٩ محافظات بالجمهورية حتى الآن، مشيرة إلى أنه من بين هذه المحافظات المنوفية وبني سويف والبحيرة والمنيا والشرقية وأسيوط والفيوم والقليوبية والدقهلية.

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