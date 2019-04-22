شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة سرايا: إقبال المصريين على الاستفتاء تجديد ثقة للرئيس السيسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتبر الكاتب الصحفي، أسامة سرايا، إن إقبال المصريين على التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمثابة تجديد ثقة للرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف «سرايا» خلال حوار لبرنامج «المشهد» مع الإعلاميين عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي، على فضائية «TeN»، أن «التعديلات الدستورية، لو لم تنجز اليوم كان سيحدث هجوم آخر من الخارج على مصر».
وتابع: «ستبقت وعدلت الدستور، وأوقفت هجوم من الخارج، وحميت بلدك، لهذا التعديلات تمثل لحظة فارقة في تاريخ مصر الحديث، وأي تأخير كان سيحدث هجوم»، مؤكدًا أن التعديلات الدستورية أجهضت مخططا غربيا للهجوم على مصر.
وأردف قائلا: «كما أنها أجهضت محاولات لتفتيت الداخل المصري بشكل بارع وذكي، فالاحتفالية من الشارع المصري غسلت المصريين، لو معملتهاش كانت هتبقى لحظة ضعف وهجوم الطرف الآخر عليك».
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