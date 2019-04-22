شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: تاريخ جماعة الإخوان انتهى.. ولا تأثير لهم في الوقت الحالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن تاريخ جماعة الإخوان انتهى، ولا يوجد لهم أي تأثير في الوقت الحالي.

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وأضافت «يوسف» خلال حوار لبرنامج «المشهد» مع الإعلاميين عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي، على فضائية «TeN»، أن «قطار التنمية في مصر انطلق، وتأثير الإخوان أصبح محدودا جدًا، ولا يمثلون لنا أي تهديد».

وتابعت: «نحن نبني دولة حديثة ديمقراطية، وتوجد إنجازات حدثت، والتعديلات الدستورية جاءت لاستكمال إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي».

وأردفت قائلة: «الصحافة الأجنبية الممولة تتبع نهجا غير سليم وتعرض الأمور من زاوية خاطئة».