شكرا لقرائتكم خبر عن القوات المسلحة توجه الشكر للمواطنين على المظهر المشرف خلال الاستفتاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجهت القوات المسلحة الشكر والتقدير لجميع المواطنين على المظهر المشرف والحضاري خلال أيام الاستفتاء على الدستور ودعم عناصر التأمين من القوات المسلحة ووزارة الداخلية بما يليق بشعب مصر العظيم، كما عهدناكم دائمًا ووصولاً للصورة المشرفة.

وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب تامر الرفاعي- في بيان اليوم الاثنين- إن القيادة العامة للقوات المسلحة حرصت منذ بدء تنفيذ خطة الانتشار لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور اعتبارًا من يوم الخميس الموافق 18/4/2019، على إصدار تعليمات واضحة لقوات التأمين تتضمن التيسير على المواطنين وتهيئة المناخ الآمن لهم للتعبير عن آرائهم بكل حرية، مع مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومجابهة أي تهديدات من شأنها الإضرار بعملية الاستفتاء على الدستور، وسرعة التعامل مع أي مواقف طارئة في محيط اللجان والمراكز بكافة محافظات الجمهورية، فضلاً عن الاستمرار في تأمين كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والمجرى الملاحي لقناة السويس والأهداف الحيوية والمنشآت الهامة ضد أي تهديدات تضر بالأمن القومي المصري.