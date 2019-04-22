شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يطلب من «الوطنية للانتخابات» العفو عن موظفة لجنته الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، أجرى اتصالًا هاتفيًا مع قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وقدم خلاله اعتذارًا للبطريرك عما بدر من موظفة لجنة الاستفتاء على الدستور بمدرسة بين السرايات الإعدادية بنات بمنطقة الوايلي.

وأضاف المتحدث باسم الكنيسة- في تصريح الإثنين- أن قداسة البابا تواضروس طالب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بالعفو عن الموظفة وعدم معاقبتها، مشيرًا إلى أن البطريرك أكد أنها قامت بدورها على أكمل وجه.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت في الساعات الماضية حالة من الجدل؛ بعد أن انتشرت صورة للبابا تواضروس الثاني خلال الإدلاء بصوته في الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور، واعتبر رواد التواصل الاجتماعي أن عدم وقوف موظفة اللجنة الانتخابية بالعباسية تحية لقداسته نوعًا من التجاهل.