شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث العسكري: إعادة القضاة بالطائرات من الأماكن الحدودية والنائية بعد انتهاء الفرز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث باسم القوات المسلحة، حرص القيادة العامة منذ بدء تنفيذ خطة الانتشار لتأمين عملية الاستفتاء على الدستور اعتبارًا من الخميس الماضي، على إصدار تعليمات واضحة لقوات التأمين تتضمن التيسير على المواطنين وتهيئة المناخ الآمن لهم للتعبير عن آرائهم بكل حرية.

وأشار المتحدث العسكري في بيان، مساء الاثنين، إلى أن التعليمات التي صدرت لقوات التأمين تضمنت مراعاة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة ومجابهة أي تهديدات من شأنها الإضرار بعملية الاستفتاء على الدستور، وسرعة التعامل مع أي مواقف طارئ في محيط اللجان والمراكز بكل محافظات الجمهورية، والاستمرار في تأمين الاتجاهات الاستراتيجية للدولة والمجرى الملاحي لقناة السويس والأهداف الحيوية والمنشآت المهمة ضد أي تهديدات تضر بالأمن القومى المصري.

وشدد على وجود تنسيق كامل بين القوات المسلحة ووزارة الداخلية وجميع الأجهزة المعنية بالدولة بجميع محافظات الجمهورية، منوهًا بأنه اعتبارًا من الساعات الأولى لبدء عملية الإستفتاء على الدستور وحتى نهاية اليوم الثالث لم تتلق مراكز العمليات أي بلاغات أو شكاوى من شأنها أن تعوق عملية الاستفتاء.

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ونوه بقيام عناصر القوات المسلحة ووزارة الداخلية بتأمين لجان الفرز في جميع المحافظات وتأمين نقل صناديق الاقتراع من المقار الانتخابية إلى اللجان الفرعية والعامة ولجان المحافظات، بالإضافة إلى نقل الصناديق بالمناطق النائية والحدودية بواسطة المجهود الجوي المخصص بعد انتهاء أعمال الفرز.

وأكد استعداد المجهود الجوي المخصص لنقل القضاة من جميع الهيئات القضائية لصالح عودتهم من المراكز الحدودية والنائية بعد انتهاء أعمال الفرز.

واختتم المتحدث العسكري، بيانه بالشكر والتقدير لجميع المواطنين على المظهر المشرف والحضاري خلال أيام الاستفتاء على الدستور ودعم عناصر التأمين من القوات المسلحة ووزارة الداخلية بما يليق بشعب مصر ووصولاً للصورة المشرفة التي ظهرت بها عملية الاستفتاء.