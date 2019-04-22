شكرا لقرائتكم خبر عن موسى مصطفى موسى يطالب بمنح مجلس الشيوخ صلاحيات أكبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، بمنح مجلس الشيوخ صلاحيات أكبر.

وأضاف خلال حوار لبرنامج «المشهد» مع الإعلاميين عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي، على فضائية «TeN»، أن «مجلس الشيوخ يحتاج لتخصصات معينة، وسيكون له أهمية كبيرة جدًا للتكامل مع مجلس النواب».

وأوضح أن المرحلة المقبلة فرصة نحو مستقبل أفضل، وأنه مؤيد للتعديلات الدستورية 2019 كاملة خاصة المادة 140 بخصوص فترة الرئاسة، مشيرًا إلى أنه يوجد إنجازات في الدولة، والتعديل فرصة لاستكمال الإنجازات.