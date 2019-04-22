شكرا لقرائتكم خبر عن موسى مصطفى موسى: مد فترة الرئاسة وفر على مصر مليارات الجنيهات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن التعديلات الدستورية كانت الزامية في الفترة الحالية، لمنح فرصة للأحزاب لكي تقوى، وتدخل العمل السياسي بقوة.

وأضاف «موسى» خلال حوار لبرنامج «المشهد» مع الإعلاميين عمرو عبدالحميد ونشأت الديهي، على فضائية «TeN»، أن «مد فترة الرئاسة وفر على مصر المليارات الجنيهات وفرصة لاستكمال إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسي».

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وتابع أن «السيسي قام بإنجازات ضخمة جدًا، ومدة الفترة تساعده على استكمالها، وتأجيل الانتخابات الرئاسية وفر المليارات على الدولة».

وأوضح أن «المرحلة المقبلة فرصة نحو مستقبل أفضل، وأنا أؤيد التعديلات الدستورية كاملة خاصة المادة 140 بخصوص فترة الرئاسة»، مشيرًا إلى أنه «يوجد إنجازات في الدولة، ومش عايزين نضيع وقت، والتعديل فرصة لاستكمال الإنجازات».

ورحب باشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قبل تعيين وزير الدفاع، مؤكدًا أن «التعديلات تمت صياغتها باحترافية عالية».