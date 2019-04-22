شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. القيثاريات تصل إلى ذروتها وتمطر سماء مصر والمنطقة العربية بالشهب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد سماء مصر والمنطقة العربية وصول شهب القيثاريات لذروة تساقطها هذا العام من منتصف ليل اليوم الإثنين وحتى الساعات قبل شروق شمس اليوم الثلاثاء 23 أبريل.

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أن شهب القيثاريات تنشط سنويا في الفترة من 16 أبريل إلى 25 ابريل وعادة في سنه جيدة وبدون وجود القمر في السماء تتساقط بمعدل حوالي 20 شهابا بالساعة عند ذروتها، ومصدرها الجزئيات الغبارية المتناثرة على طول مدار المذنب " تاتشر " المكتشف سنة 1861.

وقالت إن شهب القيثاريات مثل باقى الشهب لا يمكن التنبؤ بعددها بدقة، وفي مناسبات نادرة يمكن حدوث تدفق شهبي في السماء يقترب من 100 شهاب بالساعة، إضافة أن حوالي ربع شهب القيثاريات السريعة تنتج ذيول من الغاز المتأين يتوهج لبضعة ثواني بعد اختفاء الشهاب.

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وأشارت إلى أنه برغم أن شهب القيثاريات من الشهب المتوسطة فهي معروفة بإنتاجها شهب براقة تعرف بإسم الكرات النارية .

وتابع التقرير : وهذا العام القمر سيكون في مرحلة الأحدب المتناقص متزامنا مع ذروة شهب القيثاريات وسيتسبب في طمس العديد من الشهب الخافته ولكن تبقى الفرصة قائمة لرؤية بعض الشهب البراقة من موقع مظلم بعيدا عن أضواء المدن وليس من البيت، حيث تتم مراقبة الأفق الشرقي بالعين المجردة بدون الحاجة لأجهزة خاصة، وأفضل وقت خلال الساعات من منتصف الليل إلى ما قبل شروق الشمس.

وبمراقبة مسارات الشهب سيلاحظ كأنها تنطلق من نقطة قريبة من نجم النسر الواقع " فيغا " خامس ألمع نجم في السماء ضمن مجموعه نجوم القيثارة ولكن ليس هناك حاجة لمعرفة نقطة انطلاقها فالشهب ستظهر من أي مكان في السماء.

