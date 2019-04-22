شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إقبال كبير على لجان استفتاء الدستور بمختلف محافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت اللجان الانتخابية على مستوى الجمهورية إقبالا كبيرا، خلال الساعات الماضية، فى اليوم الثالث للاستفتاء على التعديلات الدستورية، خاصة بعد مشاركة فعالة من مختلف الفئات، خاصة الشباب والمرأة والعمال، وجموع كبيرة من الموظفين، الذين يتزامن خروجهم فى الفترة من الثانية حتى الرابعة بعد الظهر.

وقد شهدت العديد من المحافظات مسيرات داعمة للمشاركة فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فى إطار الحرص على دعم المشاركة فى هذا الاستحقاق الهام، الذى يمثل أهمية كبيرة لمستقبل الأجيال القادمة، وبمثابة انطلاقة قوية نحو مستقبل أفضل لمصر والمصريين خلال الفترة المقبلة.

يذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

ويحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وجرت عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والإثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

ويشرف على الاستفتاء 19 ألفا و339 قاضيًا (أساسى واحتياطى) منهم 15 ألفًا و324 قاضيًا فعليًا على صناديق الاقتراع والباقى احتياطيون، وعدد الموظفين الذين يساعدون القضاة فى الإشراف على عملية الاستفتاء يبلغ 120 ألف موظف، وأن أعضاء البعثات الدبلوماسية هم من يشرفون على العملية الانتخابية بالخارج حسبما حدد القانون..









































































































































































































































































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