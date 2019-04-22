أخبار مصر | رئيس جامعة دمنهور في ختام أيام الاستفتاء: شبابنا هم فرحة مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس جامعة دمنهور في ختام أيام الاستفتاء: شبابنا هم فرحة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت جامعة دمنهور، برئاسة الدكتور عبيد صالح، مشاركتها الإيجابية في التصويت على التعديلات الدستورية (شارك .. أصنع مستقبلك)، بمسيرة حاشدة بمشاركة جموع من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين بالجامعة بالأعلام والأغانى الوطنية، مرددين هتافات "تحيا مصر تحيا مصر".



جابت المسيرة شوارع دمنهور في ختام أيام التصويت على التعديلات الدستورية ٢٠١٩، لليوم الثالث على التوالي، والتي انطلقت من المجمع النظري بالأبعادية، مرورًا بلجان الاقتراع بدمنهور؛ حيث يتم نقل الطلاب والعاملين خاصة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمغتربين إلى لجان الاقتراع، وقيامهم بالإدلاء بأصواتهم.

وعبر "عبيد" عن سعادتة وفخره، بحرص الشباب على المشاركة، قائلًا: "هم فرحة مصر وحماسه بالمشاركة الإيجابية والتعبير عن آرائهم"، مؤكدًا أن المشاركة ضرورية من أجل استكمال التجربة الديمقراطية للنهوض بمصرنا وتقدمها وإزدهارها.

وانطلقت أول أمس السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

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حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.