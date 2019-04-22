أخبار مصر | إقبال كثيف على لجان مدرسة التوفيقية بشبرا في آخر أيام استفتاء التعديلات الدستورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إقبال كثيف على لجان مدرسة التوفيقية بشبرا في آخر أيام استفتاء التعديلات الدستورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد لجنة مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بشبرا مصر، إقبال متوسط في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية، في أخر ساعات التصويت باليوم الأخير للاستفتاء، مؤكدين أن المشاركة حق وطني.

وكانت قد انطلقت أول أمس السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

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وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.