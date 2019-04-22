أخبار مصر | الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا حول تفاصيل اليوم الثالث لاستفتاء التعديلات الدستورية (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا حول تفاصيل اليوم الثالث لاستفتاء التعديلات الدستورية (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤتمرًا، منذ قليل، لاستعراض اليوم الثالث والأخير لاستفتاء التعديلات الدستورية.

وقال محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن أي جهة أو وسيلة إعلامية ستذيع مؤشرات أو دلائل على نسبة المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيتم معاقبتها وفقا للقانون، حال إعلان أرقام بعينها ولكن يمكن الحديث عن نسب إقبال سواء كثيفة أو جيدة أو متوسطة.

وأضاف، أن المواطن المصري على وعي كبير بأهمية المشاركة السياسية مما دفعه للتوجه بكثافة إلى لجان التصويت، وهي حالة جيدة ووطنية وايجابية تظهر في الدولة المصرية خلال الفترة الأخيرة، معلقا "المواطن المصري يعيش حالة جديدة بالمشاركة في صنع القرار داخل دولته".

كما لفت إلى أنه من المقرر إعلان نتيجة الاستفتاء في الخارج ضمن نتيجة الاستفتاء ككل مع المصريين بالداخل، ولا يحق لمسئولي اللجان إعلان أي نتائج والهيئة الوطنية للانتخابات هي فقط المنوط بها إعلان النتائج النهائية وحينها تكون التعديلات الدستورية "نافذة".

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وانطلقت أول أمس السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.

حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.

وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.