أخبار مصر | "مستقبل وطن": مشاركة المواطنين بكثافة صفعة على وجه الداعين للمقاطعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مستقبل وطن": مشاركة المواطنين بكثافة صفعة على وجه الداعين للمقاطعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عبدالرحيم كمال رئيس قطاع الصعيد بحزب مستقبل وطن، إن الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، شهد إقبالا كثيف من قبل المواطنين للإدلاء بأصواتهم في التعديلات الدستورية بمختلف محافظات الصعيد، لافتًا إلي أن غرف العمليات التي اعدها الحزب رصدت تصدر السيدات وكبار السن المشهد في الاستفتاء في اليوم الأخير للتصويت.

وأضاف "كمال"، أن الحزب أعد غرف عمليات خاصة بكل محافظة لمتابعة سير عملية الاقتراع وتقديم سُبل الراحة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، مشيرًا إلي أن الشعب المصري أثبت من خلال مشاركته أنه لديه وعي سياسي بكل المُجريات والاحداث التي تحدث علي الصعيد الاقيلمي والدولي، إضافة إلي حرصهم علي دعم استقرار الدولة.

وأشار أمين قطاع جنوب الصعيد بـ"مستقبل وطن"، إلي أن حرص المواطنين علي المشاركة في العُرس الديمقراطي واقبالهم الكثيف والذي يعد صفعة علي وجه الداعين للمقاطعة.