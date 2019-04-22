أخبار مصر | "الوطنية للانتخابات": تسهيلات للوافدين للتصويت على الاستفتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوطنية للانتخابات": تسهيلات للوافدين للتصويت على الاستفتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الهيئة الوطنية للانتخابات قدمت خدمات للوافدين للتسهيل على المواطنين التصويت على الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأضاف الشريف، أنه كان يحرم الكثير من الإدلاء بصوتهم في الاستفتاء، وأن الضمانة هي الحبر الفسفوري الذي يؤكد عدم تكرار الصوت.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة المشرفة على الاستفتاء على التعديلات دستورية، قد دعت المصريين للتصويت في الاستفتاء على تلك التعديلات، على أن تجري عملية الاستفتاء في الداخل بدءًا من يوم السبت الماضي وتنتهي اليوم الأثنين.