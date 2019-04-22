أخبار مصر | "القومي للطفولة" يناقش الخطة التنفيذية للقضاء على العنف ضد الأطفال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومي للطفولة" يناقش الخطة التنفيذية للقضاء على العنف ضد الأطفال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة، اليوم، اجتماعاً تنسيقياً للفريق الوطني لمناهضة العنف ضد الأطفال لمناقشة الخطة التنفيذية للقضاء على العنف ضد الأطفال وفقاً للاطار الاستراتيجي الذي وضعه المجلس بالتعاون مع الشركاء في هذا الشأن.

حضر الاجتماع ممثلي وزارات ( الداخلية، والتضامن الاجتماعي، والصحة، والتعليم، والتنمية المحلية، والشباب والرياضة، والثقافة) وممثلين عن المجتمع المدني الدولي والمحلي.

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس يعمل جاهدا مع الشركاء للخروج بخطة عمل أكثر واقعية لسد الفجوات التي تؤدي الى ترسيخ العنف ضد الأطفال في إطار مجتمعي وانساني يرفض الممارسات الضارة ضد الأطفال.

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وأشارت "العشماوي" الى أن الاجتماع تناول عرض لأهم انجازات المجلس خاصة في مجال مناهضة العنف ضد الاطفال، من خلال المبادرات والحملات القومية التي أطلقها المجلس كالحملة القومية لوقف العنف (انا ضد التنمر)، والتى تمت بالتعاون مع يونيسف مصر وبدعم من الاتحاد الأوروبي وبالشراكة مع وزارة التربية والتعليم ، موضحةً أنها حققت نتائج ايجابية، حيث وصلت منشوراتها لـ 97 مليون شخص من الكبار والأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تفاعل معها 4.5 مليون شخص، فضلاً عن تلقى خط نجدة الطفل 16000 حوالى 65 الف اتصال خاص بالتنمر.

وأضافت "العشماوي" أن الاجتماع تطرق الى عرض محاورالحملة القومية لتمكين البنات الأطفال "دوّي" والتي اطلقها المجلس بالتعاون مع منظمة اليونيسف والتي تهدف الى تقليل الفجوة النوعية والتمييز القائم على النوع، فضلاً عن تمكين الأطفال البنات.

وذكرت أن المجلس قام بتشكيل الفريق الوطني لمناهضة العنف لتنسيق الجهود الوطنية والدولية في هذا المجال، قائلة " أن مسئولياتنا أن نعمل سويا من أجل مناهضة العنف ضد الأطفال"، لافتةً إلى أن الإطارالاستراتيجي الذى تم اعداده بطريقة تشاورية كان هو الخطوة الأولى للوصول الى اعداد خطة عمل مفصلة ومحددة التكاليف بأهداف واقعية وذات أطر زمنية محددة وآليات للمتابعة والتقييم.