أخبار مصر | "الوطنية للانتخابات": تصوير بطاقة الاستفتاء جريمة سيتم التعامل معها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوطنية للانتخابات": تصوير بطاقة الاستفتاء جريمة سيتم التعامل معها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن هناك تنبيه على القضاة في ما يتبعوه داخل اللجنة.

وأوضح الشريف، أن التقاط الصور لبطاقات الاستفتاء جرائم انتخابية وسيتم التعامل معها.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة المشرفة على الاستفتاء على التعديلات دستورية، قد دعت المصريين للتصويت في الاستفتاء على تلك التعديلات، على أن تجري عملية الاستفتاء في الداخل بدءًا من يوم السبت الماضي وتنتهي اليوم الأثنين.