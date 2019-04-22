أخبار مصر | نائب رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفدًا ماليزيًا لبحث آفاق التعاون المستقبلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نائب رئيس جامعة الأزهر يستقبل وفدًا ماليزيًا لبحث آفاق التعاون المستقبلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور أشرف عطية البدويهي، نائب رئيس جامعة الأزهر، بمكتبه اليوم، وفدًا من حكومة ولاية بهانج بماليزيا متمثلًا في الشؤون الدينية بالولاية والكلية الجامعية الإسلامية ببهانج السلطان أحمد شاه، لإجراء مشاورات حول تجديد مذكرة التفاهم العلمية بين جامعة الأزهر الشريف والكلية الجامعية الإسلامية والتنسيق لزيارة كبير وزراء ولاية بهانج لفضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف.

ورحب نائب رئيس جامعة الأزهر بالوفد الذي يرأسه مدير الشؤون الدينية بولاية بهانج داتوء سيد أحمد فؤاد بن سيد طه، يرافقه الدكتور محمد زواوي زين العابدين، نائب رئيس الكلية الجامعية الإسلامية ببهانج، والدكتور محمد أحمد عبدالعال الشرباني، الأستاذ المساعد بجامعة الأزهر والمعار إلى ماليزيا والمنسق العلمي بين الكلية الجامعية الاسلامية لولاية بهانج وجامعة الأزهر الشريف.

Advertisements

وأكد نائب رئيس الجامعة، خلال اللقاء حرص فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، واهتمامه الدائم بالطلاب الوافدين، وأن الأزهر يفتح أبوابه لكل طلاب العلم من شتى بقاع الأرض، وينظر لهم نظرة تقدير واحترام كونهم سفراء الأزهر في بلادهم، يحملون رايته، يتعلمون به الإسلام الصحيح، ويبلغون رسالته الأصيلة التي تدعو للسلام والتسامح والمحبة والعيش المشترك، مضيفا أن الطلاب الوافدين أمانة غالية في أعناقنا، مؤكدا أن طلاب وطالبات ماليزيا نماذج مضيئة في مختلف الكليات الشرعية والعربية بجانب الكليات العملية والتطبيقية بالجامعة.

ومن جانبه عبر رئيس الوفد الماليزي عن سعادته الغامرة وفخره بتواجده اليوم في واحدة من أعرق جامعات العالم، جامعة الأزهر الشريف، مثنيًا على جهود فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وفضيلة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، في نشر العلم الإسلامي الصحيح الذي يعبر عن رسالة الإسلام الصحيحة، وترسيخ ثقافة وقيم التعايش والتسامح وقبول الآخر، عبر الجولات الخارجية.

وقدم الوفد أسمى آيات الشكر والتقدير والعرفان لجامعة الأزهر على حسن الاستقبال والحفاوة التي لمسوها اليوم، كما أعربوا عن تقديرهم على المعاملة الطيبة لأبنائهم من الطلاب الماليزيين وحسن تعليمهم والاهتمام والرعاية التي يوليها فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر ورئيس الجامعة للطلاب الوافدين.