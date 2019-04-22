أخبار مصر | "برلماني": مصلحة مصر أمام العالم تقتضي الاهتمام والمشاركة في الاستفتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "برلماني": مصلحة مصر أمام العالم تقتضي الاهتمام والمشاركة في الاستفتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام النائب نافع هيكل عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة الصف، بجولة تفقدية لعدد من لجان الدائرة لمتابعة عملية الاقتراع في اليوم الثالث والأخير للاستفتاء على التعديلات الدستورية.

وأكد هيكل، على ضرورة على مشاركة المواطنين الذين لم يقوموا بالاداء بأصواتهم في الاستفتاء الدستوري، وعدم الاستماع لدعوات المغرضين من الجماعات الإرهابية الداعين لعدم المشاركة، مشيرًا إلى أن مصلحة مصر وسمعتها أمام العالم تقتضى الإهتمام والمشاركة، والظهور بشكل مشرف أمام اللجان، والخروج بأعداد غفيرة.​

وأضاف هيكل، أن الشعوب التي تمتلك قرارها وتفرض إرادتها لا تضيع فرصة المشاركة في الاستحقاقات السياسية، وهذا هو السبيل الوحيد لصناعة الديمقراطية الوطنية.

وانطلقت عملية تصويت المصريين السبت فى الداخل للاستفتاء على تعديلات بعض مواد الدستور، عبر الاقتراع السرى المباشر، حيث يحق التصويت لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، ولمدة ثلاثة أيام.