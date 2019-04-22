أخبار مصر | عاجل.. "الوطنية للانتخابات" تتسلم نتائج استفتاء الخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. "الوطنية للانتخابات" تتسلم نتائج استفتاء الخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أن وزارة الخارجية سلّمت الهيئة الوطنية للانتخابات، نتائج المصريين في الخارج على التعديلات الدستورية، مؤكدا انتهاء التصويت.

وقال المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي باسم الهيئة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة قبل قليل، اليوم الإثنين، إن إعلان النتيجة يكون خلال 5 أيام من وصول الأوراق للهيئة، وقد يكون الغد أو بعد غد، وفي أي وقت يكتمل وصول العملية الانتخابية سيتم الإعلان فورا.