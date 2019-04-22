أخبار مصر | القومي للإعاقة: غرفة عملياتنا المركزية تتابع تصويت ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي للإعاقة: غرفة عملياتنا المركزية تتابع تصويت ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تواصل غرفة عمليات المجلس القومي لشئون الإعاقة، اليوم الإثنين ثالث أيام الإستفتاء على التعديلات الدستورية، تلقي شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة حول سير عملية الإستفتاء على مستوى جميع محافظات الجمهورية، والتى تعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الإستفتاء الثلاثة، حتى غلق باب اللجان.
وتقوم غرفة العمليات بالتواصل مع الهيئة الوطنية للإنتخابات وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية للعمل على تذليل العقبات التى تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة خلال مشاركتهم للإدلاء بأصواتهم فى عملية الإدلاء بأصواتهم .
وخصص المجلس أرقام صباحية ومسائية لغرفة عمليات متابعة الإستفتاء على التعديلات الدستورية، والصباحية 01000979848 أو 01225102111 ، والمسائية 01147001148 أو 01096494649.
وانطلقت أول أمس السبت، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موعد إجراء الاستفتاء في خارج مصر وداخلها وذلك بواقع 3 أيام متتالية.
حيث حددت الهيئة أيام الجمعة والسبت والأحد، 19 و20 و21 إبريل الجاري، لاستفتاء الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 إبريل الجاري، للاستفتاء في داخل مصر.
وأعلنت الهيئة أن المصريين الوافدين من الخارج يحق لهم التصويت في كافة اللجان بربوع مصر وفي كافة المحافظات، كما استحدثت طرق جديدة لمساعدة ذوي الإحتياجات الخاصة في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
ودعا رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات جموع الشعب المصري إلى الاستفتاء تحت شعار "انزل.. شارك.. قول رأيك"، رافضا الدعوات التي طالبت بمقاطعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وكان البرلمان برئاسة علي عبدالعال، قد اجتمع الثلاثاء الماضي، وصوت بشكل نهائي بالموافقة على التعديلات الدستورية، بأغلبية الأعضاء.