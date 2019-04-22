أخبار مصر | القومي للإعاقة: غرفة عملياتنا المركزية تتابع تصويت ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القومي للإعاقة: غرفة عملياتنا المركزية تتابع تصويت ذوي الإعاقة على مستوى الجمهورية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل غرفة عمليات المجلس القومي لشئون الإعاقة، اليوم الإثنين ثالث أيام الإستفتاء على التعديلات الدستورية، تلقي شكاوى الأشخاص ذوي الإعاقة حول سير عملية الإستفتاء على مستوى جميع محافظات الجمهورية، والتى تعمل طوال فترة التصويت على مدار أيام الإستفتاء الثلاثة، حتى غلق باب اللجان.

وتقوم غرفة العمليات بالتواصل مع الهيئة الوطنية للإنتخابات وقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية للعمل على تذليل العقبات التى تعترض الأشخاص ذوي الإعاقة خلال مشاركتهم للإدلاء بأصواتهم فى عملية الإدلاء بأصواتهم .

وخصص المجلس أرقام صباحية ومسائية لغرفة عمليات متابعة الإستفتاء على التعديلات الدستورية، والصباحية 01000979848 أو 01225102111 ، والمسائية 01147001148 أو 01096494649.