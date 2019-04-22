أخبار مصر | عبلة الكحلاوي تدلي بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتجمع الأول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبلة الكحلاوي تدلي بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتجمع الأول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلت الدكتورة عبلة الكحلاوي الداعية الإسلامية، بصوتها في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية في مدرسة هدى شعراوي بالتجمع الأول.

وأكدت الكحلاوي، عقب الإدلاء بصوتها، أن المشاركة في الاستفتاء واجب وطني تفرضه الظروف المحيطة، مضيفة أن الايجابية سمة يجب أن نتمتع بها جميعا لحماية مكتسبات هذا الوطن والمحافظة على استقراره فى وقت نرى ما يحدث في ليبيا وسوريا واليمن وغيرهم.

وأوضحت أن الفريضة الأكيدة حاليًا العمل جميعًا لرفعة هذا الوطن كلا على قدر استطاعته، واستغلال طاقة الشباب فى الغد المأمول، وخبرة الشيوخ وتعظيم دور المرأة والالتفاف جميعا حول هدف واحد هوبناء دولة معاصرة متقدمة قادرة على انتاج غذائها ودوائها وسلاحها، مؤكدة أن هذا الأمر لا يكون إلا بالعمل الممزوج لحب هذا الوطن