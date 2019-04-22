مصر | "الوطنية للانتخابات": بطاقات "برايل" أمر مستحدث لتصويت المكفوفين في الاستفتاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوطنية للانتخابات": بطاقات "برايل" أمر مستحدث لتصويت المكفوفين في الاستفتاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن بطاقات (برايل) أمر استحدثته الهيئة الوطنية للانتخابات في هذا الاستحقاق لمعاونة متحدي الاعاقة من المكفوفين.

وأضاف الشريف، أن المجلس القومي لذوي الاعاقة ومؤسسة أخبار اليوم تعاونا مع الهيئة بشكل سريع لطباعة الأوراق.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، وهي الجهة المشرفة على الاستفتاء على التعديلات دستورية، قد دعت المصريين للتصويت في الاستفتاء على تلك التعديلات، على أن تجري عملية الاستفتاء في الداخل بدءًا من يوم السبت الماضي وتنتهي اليوم الأثنين.