مصر | متحدث "الوطنية للانتخابات": ما أثير من شائعات حول مد التصويت غير حقيقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر متحدث "الوطنية للانتخابات": ما أثير من شائعات حول مد التصويت غير حقيقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار محمود الشريف، المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن ما أثير من شائعات حول مد التصويت غير حقيقي، وهي شائعة ولم يصدر عن الهيئة مثل هذه القرارات، مؤكدا أن الهيئة رصدت كثافات عالية ما جعلها تدفع بمزيد من القضاة والمواظفين لتفادي الزحام.

وأضاف أنه تم ضبط شخص حاول سرقة ورقة التصويت ووضع ورقة أخرى، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده، وهناك الكثير من الوقائع التي ضبطت، وهو ما يكشف التربص بالوطن، وناشد المواطنين التوجه للجان للمشاركة في الاستفتاء.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة، أصدرت قرارًا أمس الأثنين باستمرار عمل لجان الاقتراع على استفتاء تعديلات الدستور بمختلف محافظات الجمهورية، خلال ساعة الراحة، التي حددها القانون من الثالثة وحتى الرابعة عصرًا.

وقالت أن القرار، باستمرار العمل خلال ساعة الراحة، جاء تيسيرًا على المواطنين، ونظرًا لاقبال المواطنين أمام لجان الاقتراع وضمانة لعدم تكدس صفوف المواطنين أمام اللجان الانتخابية.