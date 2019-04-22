مصر | "الوطنية للانتخابات": "الخارجية" بدأت في إرسال نتائج استفتاء الخارج إلى الهيئة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوطنية للانتخابات": "الخارجية" بدأت في إرسال نتائج استفتاء الخارج إلى الهيئة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار محمود حلمي الشريف المتحدث باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، إن الفرز سوف يبدأ بعد انتهاء آخر ناخب بصوته في الداخل، مضيفا أن وزارة الخارجية بدأت إرسال نتائج الخارج إلى الهيئة، متابعا أن إجراءات فتح وغلق اللجان تمت خلال أيام الإستفتاء وفقا للقانون.

ووجه الشريف، خلال كلمته بالمؤتمر الثالث للهيئة،الشكر لأبناء الشعب المصري من نساء والرجال والشباب والشيوخ، قائلا: "قد كان خروجكم معبر عن إرادتكم متحديا لكل دعاوي المقاطعة والتشكيك، ووجه أيضا التحية إلى قضاة مصر الذين أدارو عملية الاستفتاء بقدرة واقتدار وبعين الضمير الذي لاينام.

كما وجه التحية لرجال القوات المسلحة والشرطة المدنية القائمون علي أمن اللجان الفرعية والعامة لمابذلوه من جهد من أجل الله والوطن.